Adnan Oktar davası sil baştan

Haberin Devamı

Adnan Oktar suç örgütü davasında son günlerde peş peşe gelişmeler yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin, 1. Ceza Dairesi’nin mahkûmiyet kararlarını bozarak tahliye ettiği 68 kişiden 61’i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 61 sanıktan adreslerinde bulunan 45’i yakalanarak gözaltına alındı. Sanıklar emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Davada bu gelişmeler yaşanırken polis dün sabah yeni bir operasyona da imza attı. Adnan Oktar’ın 4 avukatı gözaltına alındı. 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi adreslerinde bulunamadı. Şüphelilerin cezaevindeki Oktar’ın talimatları doğrultusunda örgütü yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıkları öne sürülüyor.

Haberin Devamı

AVUKATLARI GÖZALTINDA

* İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Mart 2022 günü, İstinaf 1. Ceza Dairesi’nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Bu itiraz reddedildi.

* Başsavcılık, itirazın reddedilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne ikinci itirazını yaptı. 2. Daire, 28 Mart 2022 günü, 61 sanık yönünden Başsavcılığın yaptığı itirazı haklı ve yerinde bularak ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Sanıklardan 7’si için bir karar alınmadı.

* Bu kararın ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. 45 kişi gözaltına alındı. İstanbul dışında olduklarına yönelik bilgi bulunan 9 kişinin de yakalanması için baskınlar düzenlendi.

* Tahliye olanlara baskınlar düzenlenirken, dün sabah yeni bir operasyon geldi. Aralarında Adnan Oktar’ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları belirlenince Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oktar’ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adnan Oktar’ın avukatlarının İstanbul ve Ankara’daki 3 ofisi basıldı. 4 avukat gözaltına alındı.





Haberin Devamı

2018 yılında startı verilen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada tarih tarih yaşananlar:

* Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,11 Temmuz 2018 günü, 2 bin polisle 2 yıllık bir çalışmanın ardından Adnan Oktar silahlı suç örgütü üyesi 106’sı kadın 235 kişiye yönelik operasyon başlattı. Kandilli’deki lüks villasından son anda kaçan Adnan Oktar, Sarıyer’de önü kesilen polislerce gözaltına alındı. Örgütün ‘kedicikler’ olarak bilinen kadın üyeleri de tek tek yakalandı.

* Operasyonda, 50’nin üzerinde tabanca ve tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi. Adnan Oktar’ın evinin bahçesinde ve garajında bulunan 16 araç ile çok sayıda tarihi esere de el konuldu.

Haberin Devamı

* Adnan Oktar’ın canlı yayınları yaptığı A9 TV de baskın yapılan yerler arasında bulunurken, Oktar, sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada “İngilizlerin oyunu. Hepsi yalan” dedi.

* Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin mal varlıklarına el konuldu. Bu arada şirket, dernek ve vakıflara kayyım atandı.

* Adnan Oktar, 18 Temmuz 2018’de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önce Metris Cezaevi’ne konuldu, daha sonra Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

* Adnan Oktar grubuna yönelik 10 Ekim 2018 günü düzenlenen ikinci dalga operasyonda, Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş’ın da arasında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

REKOR CEZA İSTENDİ

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz 2019 günü, Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak 226 şüpheli hakkındaki iddianameyi tamamladı. Aralarında grubun lideri Oktar’ın da bulunduğu 171’i tutuklu 226 şüpheli hakkındaki iddianamede 24 ayrı suçlama yöneltildi.

Haberin Devamı

* İddianamede, şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle oldu:

“Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırma” suçlamaları yöneltildi.

Haberin Devamı

* Örgüt üyesi 25 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

* Dosyada ayrıca 125 kişi de müşteki olarak yer aldı.

* İddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 19 Temmuz 2019 günü kabul edildi.

* Adnan Oktar ve grubunun üyelerine yönelik davanın görülmesine İstanbul’da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda, 17 Eylül 2019 günü başlandı. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Oktar, “İngiliz derin devletinin komplosu nedeniyle tutuklandıklarını” öne sürdü.

TAHLİYELERİN ÖNÜ AÇILDI

* Davada 11 Ocak 2021 günü karar çıktı. Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna’ya 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. 3 sanık beraat ederken, diğer sanıklar da farklı hapis cezalarına çarptırıldı.

* İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 15 Mart 2022 günü, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozdu ve 68 sanığın tahliyesinin önünü açtı. Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna’nın da arasında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.