Adnan Oktar davası sil baştan

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, itirazlar üzerine Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 215 sanıkla ilgili verilen yerel mahkeme kararlarını inceledi. İstinaf, yerel mahkemenin açılmamış davalar hakkında hüküm kurduğunu ve bu hükmün de hukuka aykırılık hallerinden olduğunu belirtti. Bazı sanıklar yönünden İstanbul 11. Ağır Ceza ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaların birleşmesi gerektiği de belirtildi.

Bazı müştekilerin duruşmaya davet edilerek şikayetlerinin sorulması gerektiğini belirten istinaf, yerel mahkemenin, mağdurların yokluğunda davaya devam ederek hüküm kurduğunu tespit etti. İstinaf, aynı suçun müşterek faili olduğu iddiasıyla dava açılan ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dosyanın birlikte görülmesinde zorunluluk bulunduğunun da gözetilmediğini belirtti.

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HATALI DEĞERLENDİRME

İstinaf Mahkemesi, bazı sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulanmadan karar verildiğini, örgüt üyeliği ve yöneticiliği, siyasi ve askeri casusluk, cinsel dokunulmazlık suçları, FETÖ’ye yardım gibi diğer suçlar yönünden eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirmeyle hüküm kurulduğunu da belirterek İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını usulden bozdu.

İstinaf, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar verirken, Adnan Oktar’la beraber Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Tarkan Yavaş ve Yeliz Aksoy’un da aralarında bulunduğu bazı isimler için tutukluluğa devam kararı aldı.

CEZA YAĞMIŞTI

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 84’ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar’ı “Suç örgütü kurma”, “Askeri casusluk”, “FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım”, “Birden fazla çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “Birden fazla kişiye karşı nitelikli cinsel istismar”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “Eziyet” ve “Kişisel verilen kaydedilmesi” gibi birçok suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ayrıca örgütün yöneticisi konumunda olan diğer sanıklarla beraber toplamda 9’ar bin yıl 803’er yıl 6’şar ay hapis cezası ve 400 bin 500’er lira para cezası almıştı.