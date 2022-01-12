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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 15 Ocak'ta açılıyor

#Adnan Menderes#Demokrasi Müzesi#Aydın
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 15 Ocakta açılıyor

Eski Başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı tamamlanan Demokrasi Müzesi, 15 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

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Adnan Menderes'in memleketi olan Çakırbeyli Mahallesi girişinde 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılan ve yaklaşık 2 yılda yapımı tamamlanan Demokrasi Müzesi, 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak.

Aydın- Muğla Karayolu Çine Çayı kenarında 90 dönüm arazi üzerinde 700 metrekare içerisinde 3 katlı olarak inşa edilen müzenin giriş kapısının önüne Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950- 1960 yıllarında kullandığı makam aracı konuldu. Binanın girişinde ziyaretçileri, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm karşılayacak. Adnan Menderes'in çalışma masası, özel eşyaları, köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri, 1960 darbesi dönemine ait gazeteler giriş bölümüne yerleştirildi. Ziyaretçiler burada, Menderes'in milletvekili seçildiği günün radyo bültenini de dinleyebilecek. Binanın araştırmacılara ayrılan bodrum katında, dijital kütüphane yer alacak ve Menderes dönemini anlatan eserler sergilenecek. Ayrıca burada mahkeme salonu şeklinde dizayn edilen ve sinevizyon ekipmanlarının olduğu bir salon da yer alıyor. Müzenin çevresinde ise ziyaretçilerin doğayla baş başa olabilecekleri yaşam alanı oluşturuldu. Ayrıca Çine Çayı'nın kenarında ahşap 2 katlı restoran bulunuyor. Burada yöresel ürünlerin satışı da yapılacak. Müzenin yanında bir de cami inşa edildi. Müzenin açılışının, 15 Ocak'ta Aydın'a ziyareti planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.

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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 15 Ocakta açılıyor

'MENDERES'İN MAHALLESİNİN MUHTARI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM'

Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orcan, "Müzenin açılışına sayılı günler kaldı çok heyecanlıyız. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapacağı için çok mutluyuz. Adnan Menderes'in mahallesinin muhtarıyım ve bundan da büyük onur duyuyorum. 'Adnan Menderes ne yaptı?' diyenler için tarih içeride yazıyor. 65 yaş üstü insanlar Menderes'in kim olduğunu iyi biliyor ama gençlerin özellikle burayı gelip, görmelerini istiyorum. Babam, Menderes'e 'Aydın'a ne zaman hizmet edeceksin' diye sormuş. Menderes ise 'Aydın'a en son hizmet yapacağım. Önce kendi memleketine hizmet yapıyor 'diye dedikodu ederler diye yanıt vermiş. Ne yazık ki onu da yapamadı, engellediler" dedi.

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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 15 Ocakta açılıyor

'O YILLARIN RUHUNU YAŞAYACAKLAR'

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise "Burası öyle anlamlı ve önemli bir yer ki demokrasi şehidi Adnan Menderes'in cezaevindeyken, Çine Çayı kenarındaki söğütlerin altında yaslansaydık keşke bizim burada ne işimiz var dediği yerdir. Burası sadece müze diyerek geçiştirilebilecek bir alan değil. Burayı ziyaret edecek insanlar 1960'lı yılların ruhunu yaşayacaklar. Herkesin bu müzeyi gezmesini ve incelemesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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#Adnan Menderes#Demokrasi Müzesi#Aydın

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