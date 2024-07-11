Adnan Bey bu ne rahatlık

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Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu ‘güncel yapılanması’na yönelik 20 sanığın yargılandığı davanın duruşması dün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Oktar’ın bulunduğu 5 tutuklu sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 9 tutuksuz sanık da duruşma salonunda hazır bulundu.

‘SAÇLARIN ÇOK GÜZEL OLMUŞ’

Oktar’ın beyaz ayakkabı, beyaz pantolon ve beyaz ceket giymesi dikkat çekti. Mahkeme heyetinin duruşma salonuna gelmesini beklerken Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar aralarında sohbet edip şakalaştı. Kadın sanıklar, Oktar’ın yaptığı esprilere kahkahalarla güldü. Oktar’a sık sık iltifatlar ederek, “Aşkım saçların çok güzel olmuş. Çok fitsin. Baştan sona erkek maşallah. Seni çok seviyoruz. Özledik seni, değerin çok arttı” gibi ifadeler kullandılar. Oktar bir kadın sanığın kendisine “Aşkım beyaz sana çok yakışmış” demesi üzerine ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.

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Duruşma salonunda mahkeme başkanı ile sanık avukatı arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanı tarafından talebi kısa tutması yönünde uyarılan avukat, “Bağırma bana, ben senden yaşlıyım, sesini yükseltme, savunma yaptırmıyorsun. Sözümüzü kesiyorsun” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Biz bu dosyada size yeterince söz verdik. Taleplerinizi söyleyin, gereksiz şeyler söylemeyin. Bizim tek dosyamız bu değil. 500 tane dosya bakıyoruz” diye yanıt verdi.

KEDİCİKTEN NİHAL CANDAN SAVUNMASI

Tutuksuz sanık Esra Saraçoğlu, “İçi boş bir iddianame. Candan kardeşler 38 kiloya düştü apar topar tahliye ettiler. Neden? Kızcağız iman etmeyi bilmiyor, imanı zayıf, dayanamadı. Bizimkiler, aslan gibi duruyor cezaevinde. Allah benim karşıma ilk başta güvendiğim Adnan Bey’i çıkardı. Allah’ım, şükrediyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Sanık avukatların vekilleri, mahkemeden müvekkillerinin avukat olması nedeniyle, avukatlık görevi sırasında işledikleri iddia olunan suçlar nedeniyle dosyalarının ayrılıp durma kararı verilmesini ve Adalet Bakanlığı’ndan yargılama izni alınmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanık avukatlar Arzu Gül, Ayşe Toprak, Burak Temiz, Sinem Mollahasanoğlu, Pelin Durmuş, Tuğba Bal hakkında değerlendirme yapılmak üzere dosyalarının ayrılmasına, yargılamanın durdurulmasına ve Adalet Bakanlığı’ndan yargılama izni alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi

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8 BİN 658 YILLIK CEZASI ONANDI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi de Adnan Oktar hakkında daha önceki davalarda verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kapsamında verilen cezaları onadı.