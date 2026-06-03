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Adliyeye ifade vermek için gelen vatandaş durakta ölü bulundu

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#Adliye#Antalya#Savcılık
Adliyeye ifade vermek için gelen vatandaş durakta ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 16:57

Antalya’da Sadık Parlak (57), ifade vermek için geldiği adliyeden çıktıktan sonra otobüs durağındaki bankta ölü bulundu.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Adliyesi önünde meydana geldi. Bulvar üzerindeki otobüs durağının arkasında yer alan bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yakın noktada bulunan polis merkezindeki ekip ile sağlık ekibi sevk edildi. Bankın olduğu yere gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan Sadık Parlak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adliyeye ifade vermek için gelen vatandaş durakta ölü bulundu

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Parlak’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adliyeye ifade vermek için gelen vatandaş durakta ölü bulundu

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Parlak’ın ifade vermek için Antalya Adliyesi’ne geldiği, işlemlerin ardından evine dönmek için gittiği otobüs durağında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Adliyeye ifade vermek için gelen vatandaş durakta ölü bulundu

 

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#Adliye#Antalya#Savcılık

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