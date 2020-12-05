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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 05.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Adliyelerde HES kuyruğu

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Adliyelerde HES kuyruğu
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Adalet Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyelere HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesinin ardından İstanbul ve Anadolu Adalet Sarayı’nda önceki gün itibariyle girişlerde HES kodu sorulmasına başlanmıştı.

Güvenlik görevlileri tarafından HES kodu sorulması nedeniyle dün sabah adliye girişlerinde yoğunluk yaşandı. Avukat, vatandaş ve personeller kapılarda tek tek HES koduna bakılarak içeri alındığı için adliyelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. HES kodunu gösteremeyenler içeri alınmadı.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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