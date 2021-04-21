Adliyeler saat kaçta kapanıyor/açılıyor? Öğle arası açılış ve kapanış saatleri kaç? 2021 Adliye çalışma saatleri

Adliyeler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve adliyelerin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Adliyeler 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

Adliye, hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli resmi yapıdır. İçinde mahkemeler, savcılıklar ve icra daireleri bulunmaktadır. Adliyeler genellikle kaymakamlıkların yanında hizmet verirler. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar.

Adliyenin başlıca görevleri, hukuk kurallarına göre hareket edip yasalara uymak, insanlar arasındaki problemleri bu bina içerisindeki görevliler tarafından mahkemeler yoluyla çözmek, suçlu şahıslar için yakalama gibi kararlar ve beraat vermek, olay sonrası kişilerin ifadelerini almak ve vatandaşların adli sicil kaydını tutmaktır.

ADLİYELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Diğer devlet kurumlarında olduğu gibi çalışma saatleri benzerdir. Genellikle hafta içi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar.

Öğle tatili ise 12:00 - 13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

ADLİYELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 06659 KIZILAY / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 90 (0312) 417 77 70 numaralı telefon, 90 (0312) 419 33 70 numaralı faks veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.

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