Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanında hak kayıplarını önlemek amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihbar, bildirim, ibraz, zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere tüm adli süreler ertelendi. Mahkeme ile işleri olan vatandaşlar duruşmaların ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, merakla araştırılan 'Duruşmalar ne zaman başlayacak?' ve 'Adliyeler ne zaman açılacak?' sorularının yanıtı...

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendi. Karara göre, belirlenen tarih sonrası için gelişen şartlara göre durum yeniden değerlendirilecek.

ALINAN DİĞER ÖNLEMLER

Adalet Bakanlığı ile yapılan adalet hizmetlerinde yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsünün ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu da ek tedbirler aldı.

HSK Genel Kurulu kararında, 26 Mart 2020'de yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesi ile durma süresince, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde HSK'nin yetkili kılındığı hatırlatıldı.

7226 sayılı Kanun'un amacı doğrultusunda, salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli personelin sağlığının korunması, bireylerin birbirleriyle temaslarının asgariye indirilmesi, aynı zamanda da kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve kişilerin maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukuku çerçevesinde haklarının korunması amacıyla ek tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Ek önlemler kapsamında alınan karara göre, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020'ye kadar ertelendi.

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler evrak üzerinden ve duruşma açılmadan yapılacak. Yeni duruşma günü ile keşif saati, masrafları gider avansından veya kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecek.

SEGBİS ÜZERİNDEN DURUŞMA YAPILACAK

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşma yapılacak.

Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamaması, hakim ve savcıların terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmeyecek.

Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimliğine yapılan itirazlar ile müzakereler, iletişim ve UYAP imkanlarından istifade edilerek yapılacak.

Tutuklu ve acil işler dışında kamu davasının açılması 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenecek.

İhtiyaç olması halinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hakimleri de 30 Nisan 2020 tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilecek.

Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine önem verilecek.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Karara göre, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerindekiler, Sağlık Bakanlığının belirlediği bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar gibi dezavantajlı gruplar ile eşi kamu veya özel sağlık kuruluşlarının teşhis ve tedavi birimlerinde çalışan hakim ve Cumhuriyet savcıları idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve Cumhuriyet savcısı belirlenecek.

Erteleme süresince hakim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve işlemleri, mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında takip etmeleri gerekecek. Bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülükler imkan dahilinde evden yerine getirilecek.