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Adliyeden çıkıp rastgele ateş açtı, gözaltına alındı

#Erzurum#Adliye#Ateş

Erzurum Adliye Sarayı'nda katıldığı duruşmadan çıktıktan sonra tabancayla etrafa rastgele ateş eden Yusuf Güneş (33), polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Erzurum Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Adliye binasında duruşmaya katıldıktan sonra dışarı çıkan Yusuf Güneş , tabancayla çevreye rastgele ateş ederek yürümeye başladı.

Polis ekipleri, hükümet konağı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maliye ve tapu müdürlüklerinin de bulunduğu bölgede ateş ederek yürüyen Yusuf Güneş'i belediye binası önünde yakaladı. Yusuf Güneş, sorgulanmak üzere ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

1 KİŞİYİ YARALADI

Yusuf Güneş'in, 1 kişiyi yaraladığı belirlendi. Güneş'in tabancasından çıkan mermiyle omzundan yaralanan Muhammed Yıldız, kullandığı araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin acil servisine geldi. Yıldız, burada tedaviye alındı.

Çalışma başlatan polis ekipleri ise geçen yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan 2 kişinin, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması sonrası olayın meydana geldiğini belirledi. Silahlı kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği Güneş ailesinden olan Yusuf Güneş'in, duruşma sonrası Muhammed Yıldız'ın kullandığı 25 AAP 160 plakalı minibüse ateş ettiği tespit edildi.

Adliyeden çıkıp rastgele ateş açtı, gözaltına alındı

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Öte yandan Çat ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi'ndeki olay, 30 Mayıs 2020'de meydana gelmişti. Yıldız ailesinin fertleri, 'kız kaçırma' nedeniyle 4 yıldır husumetli oldukları Güneş ailesine, araziye traktörle hayvan gübresi dökmeye giderken takip ederek silahlı saldırı düzenlemişti. Güneş ailesinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Sıddık Güneş (51), Hasan Güneş (54), Baki Güneş (35), Sinan Güneş (21) ile Sıracettin Yıldız hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi de tutuklanmıştı.

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#Erzurum#Adliye#Ateş

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