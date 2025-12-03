×
Adliyeden 149 milyon TL’lik soygun

Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 07:00

İSTANBUL’da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı, 1 Aralık 2025 tarihinde yapılan olağan denetimde emanet büroda çalışan işçi kadrolu Erdal T.’nin uzun zamandır işe gelmediğini öğrendi.

Durumdan şüphelenen savcı, anahtarların bulunduğu sorumlu emanet memuru Kemal D.’den kasaları açmasını istedi. Kasalar açıldığında ise içleri boştu.

İNGİLTERE’YE KAÇMIŞLAR

Başlatılan incelemede muhtelif soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait toplam piyasa değeri yaklaşık 149 milyon TL olan 25 kg altın ile 50 kg gümüşün kayıp olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarından tespit edilen hizmetli Erdal T. ile memur Kemal D. hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan araştırmada Erdal T.’nin eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025 sabahı saat 08.22’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçakla kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine Erdal T. ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.    

 

