Adliyeden 149 milyon TL’lik soygun

Haberin Devamı

Durumdan şüphelenen savcı, anahtarların bulunduğu sorumlu emanet memuru Kemal D.’den kasaları açmasını istedi. Kasalar açıldığında ise içleri boştu.

Gözden Kaçmasın 40 milyon liralık vurgun Haberi görüntüle

İNGİLTERE’YE KAÇMIŞLAR

Başlatılan incelemede muhtelif soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait toplam piyasa değeri yaklaşık 149 milyon TL olan 25 kg altın ile 50 kg gümüşün kayıp olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarından tespit edilen hizmetli Erdal T. ile memur Kemal D. hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan araştırmada Erdal T.’nin eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025 sabahı saat 08.22’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçakla kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine Erdal T. ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.