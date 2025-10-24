Adliyedeki cinayete 3 kez müebbet istemi

Haberin Devamı

2 Kasım 2023 tarihinde iki çocuk annesi Neşe Keçkin (23) bir süredir sorun yaşadığı eşi Alaattin Keçkin’e (25) boşanma davası açmak için Seferihisar Adliyesi’ne gitti. Eşinin ardından adliyeye giden Alaattin Keçkin, adliye bahçesinde durdurup, barışmak istediğini söyledi. Keçkin, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Neşe Keçkin’e bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da olaya dahil olmasıyla arbede yaşandı. Önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçaklayan Alaattin Keçkin, kayınbiraderini de yaraladı.

Ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, olayın ertesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Keçkin hakkında ‘eşi kasten öldürmek’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı. İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını açıklandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘eşi kasten öldürme’, ‘2 kez kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 kez müebbet hapis ve 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için süre talep etti. Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Kasım’a erteledi.