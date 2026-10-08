Adliyede "tanıdığım var" pazarlığı: Sahte unvanlı şüpheli tutuklandı

İstanbul’da adliyede yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı olduğunu iddia ederek dosya taraflarıyla pazarlık yaptığı tespit edilen ve kartvizitinde sahte unvan kullandığı belirlenen Sadık Kükrer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sadık Kükrer'in kartvizitinde, “T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi” unvanını kullandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Kükrer'in, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı olduğu izlenimi oluşturarak adli dosyaların tarafları ve yakınlarıyla görüştüğü iddiaları incelendi. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Kükrer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.