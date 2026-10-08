×
Günlük Egazete © Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adliyede "tanıdığım var" pazarlığı: Sahte unvanlı şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Unvan#Adliye Dolandırıcılığı#Sadık Küker
Adliyede tanıdığım var pazarlığı: Sahte unvanlı şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 11:57

İstanbul’da adliyede yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı olduğunu iddia ederek dosya taraflarıyla pazarlık yaptığı tespit edilen ve kartvizitinde sahte unvan kullandığı belirlenen Sadık Kükrer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sadık Kükrer'in kartvizitinde, “T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi” unvanını kullandığı tespit edildi.

Adliyede tanıdığım var pazarlığı: Sahte unvanlı şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında Kükrer'in, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı olduğu izlenimi oluşturarak adli dosyaların tarafları ve yakınlarıyla görüştüğü iddiaları incelendi. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Kükrer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden KaçmasınFon soruşturmasında dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar için yasal işlem başlatılacakFon soruşturmasında dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar için yasal işlem başlatılacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte Unvan#Adliye Dolandırıcılığı#Sadık Küker

BAKMADAN GEÇME!