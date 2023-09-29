Adliyede skandal... 3 memur emanetteki uyuşturucuları çalıp çalıp satmış

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Antalya İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan’da bir eve operasyon düzenledi. Polis, o sırada evde bulunan Berkay Kılınç ile Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu’nda görevli zabıt kâtibi Gençay Hacı Aytan’ı gözaltına aldı. Yapılan aramada, Kılınç’ın üzerinde ve Aytan’ın evinde uyuşturucu madde bulundu. Aytan ve Kılınç, 29 Nisan’da tutuklandı. Koray Güneş de 10 Haziran’da tutuklandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aytan’ın Adli Emanet Memurluğu’nda görevli zabıt kâtibi olması dolayısıyla soruşturma açtı. Emanet memurluğunun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünde yapılan kontrolde, 6 kilo kokainin olmadığı anlaşılınca başsavcılık yeni bir idari soruşturma başlattı. Kılınç ifadesinde, Adli Emanet Memurluğu’nda görevli zabıt kâtibi Özlem Özabay (40) ve Sedef Sayan’dan (35) uyuşturucu madde aldığını ifade etti. Mali Suçlar Araştırma Kurulu verilerinde yapılan incelemede, şüphelilerin kendi aralarında binlerce liralık para trafiği olduğu da tespit edildi.

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Adli Emanet Memurluğu’nda görevli Gençay Hacı Aytan ve Özlem Atabay’ın muhafazaya alınan uyuşturucu maddeleri, Berkay Kılınç aracılığıyla örgütlü bir yapı içerisinde sattıkları, Kılınç’ın, uyuşturucu madde satışı yapan kişileri Aytan ile irtibatlandırdığı, Koray Güneş'in de çevresinde bulunan birçok kişi aracılığıyla uyuşturucu madde temin ettiği, Özlem Özabay'a da uyuşturucu madde kullanıcıları tarafından yoğun para trafiği akışı olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANDILAR

İfadesinde suçlamaları reddeden Özlem Özabay, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşundaki eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından tutuklandı. Suçlamaları reddeden emanet memurluğunda görevli Sedef Sayan da ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklandı.