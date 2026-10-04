Adliyede rüşvet ve müdahale skandalı: 5 yargı mensubu açığa alındı, eski hakim tutuklandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek', 'rüşvete aracılık etmek ile suç örgütü kurmak', 'yönetmek ve üye olmak' suçlarından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular elde edildi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu bir yapının, irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli üzerinden bazı yargısal süreçleri maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde yönlendirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

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8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 FİRARİ ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında firari olduğu belirtilen 2 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dosyada isimleri geçen yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca emekli bir Cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın kritik isimlerinden biri eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. oldu. Görevden uzaklaştırılan B.K., soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 3 Ekim 2026’da sevk edildiği nöbetçi ağır ceza mahkemesince rüşvet suçundan tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvete aracılık suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

İYİ PARTİLİ VEKİLİN TARAF OLDUĞU DAVA DA SORUŞTURMADA

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri İYİ Parti Kocaeli Milletvekili L.T.’nin taraf olduğu davaya ilişkin oldu. Dosyadaki bulgulara göre İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile halen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla L.T. lehine sonuçlandırıldığı ve bu süreçte davaya bakan hakim B.K.’ye maddi menfaat sağlandığı yönünde delillere ulaşıldı. Milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için dosya tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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MİLYONLARCA LİRALIK RÜŞVET İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında B.K.’ye milyonlarca lira tutarında rüşvet verildiği iddiası da araştırılıyor. Elde edilen delillere göre, söz konusu menfaatin bir bölümünün “kapora” adı altında B.K.’nin banka hesabına gönderildiği, kalan kısmının ise B.K. ile kardeşine ödendiği yönündeki iddialar inceleniyor. Savcılığın para hareketleri ve diğer deliller üzerindeki incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

AVUKAT B.T. TUTUKLANDI

Soruşturmanın bir başka ayağında ise avukat B.T. bulunuyor. B.T.’nin, Cumhuriyet savcısının odasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak bazı şüphelilere ait dosyaları 'hallederiz' şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürüldü. Örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelenen B.T., elde edilen deliller doğrultusunda tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yargısal kararların maddi menfaat karşılığında etkilenmeye çalışılıp çalışılmadığı, dava ve soruşturmalara kimlerin aracılık ettiği, yargı mensupları ve adliye personeliyle kurulan irtibatlar ile para trafiğinin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.