×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adliyede rüşvet operasyonu, suç üstü yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Rüşvet#İcra Müdürü#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 14:08

 İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli İcra müdür yardımcısı ve katip bir avukattan rüşvet alırken suç üstü yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Haberin Devamı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli İcra Müdür Yardımcısı ve icra katibi, bir avukattan istediği rüşveti alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Edinilen bilgiye göre, İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatını hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B.(26), avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi.

AVUKATIN ŞİKAYETİ RÜŞVET ÇARKINI ORTAYA ÇIKARDI 

Avukat D.Ç.'nin durumu şikayet etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kendisinden rüşvet istenildiği öne sürülen avukat, şüphelileri yakalatmak için istenilen 200 bin lirayı vereceğini kendilerine söyledi. Suçüstü yakalandılar Avukat D.Ç. ile şüphelilerden İcra Müdür Yardımcısı Y.D. dün akşam saatlerinde bir kafede buluştu. D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim ettiği esnada harekete geçen polis ekipleri şüpheli Y.D.'yi suç üstü yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında katip B.B. de kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rüşvet#İcra Müdürü#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!