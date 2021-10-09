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Adliyede makaron depremi! İşadamı suç üstü yakalandı

#Makaron#Atalay Demirbaş#Adliye
Adliyede makaron depremi İşadamı suç üstü yakalandı

Sigara filtresi olan makaron kaçakçılığı ile ilgili yürütülen bir soruşturma Bakırköy Adliyesi’ni karıştırdı. İşadamı Atalay Demirbaş, makaron kaçakçılığından tutuklanan sanıkları tahliye ettireceği vaadiyle ailelerinden 40 bin Euro aldı. Parayı alırken suçüstü yakalanan Demirbaş ve bir polis memuru tutuklandı. Dosyaya bakan savcının görev yeri değiştirildi, Erzurum’a gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma ekipleri, makaron kaçakçılığı ile ilgili 18 kişiye yönelik operasyon yaptı. Savcılık talimatı ile söz konusu kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgu süreci devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı.

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İşinsanı Atalay Demirbaş, gözaltındaki bir kısım şüphelinin yakını ile temasa geçti. İddiaya göre, Demirbaş, bu kişileri serbest bıraktırabileceğini söyledi. Demirbaş’ın temasa geçtiği kişiler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, bu kişilere, suçüstü yapacaklarını bu nedenle istenen 40 bin Euro’nun hazırlanmasını istedi. Demirbaş’ın temasa geçtiği S.G. ile G.A., görüşmenin yapılacağı Yenibosna’daki restorana geldi. Kısa süre sonra Demirbaş da görüşme yerine geldi. Bu esnada jandarma ekipleri etrafta tertibat aldı. Demirbaş, ikili ile yaptığı görüşmede, yakınlarının serbest bırakılacağı vaadini yineledi. 40 bin Euro’nun masaya konulması ile birlikte ekipler suçüstü yaptı.

Gözaltına alınan Demirbaş’ın cep telefonuna el konuldu. Demirbaş’ın cep telefonunda bulunan çok sayıda yazışma, fotoğraf ve görüntüye ulaşıldı. Demirbaş’ın yoğun görüşme içinde olduğu polis memuru Hakan Kabaca da gözaltına alındı. İkili arasındaki yazışmalarda, Bakırköy Adliyesi’nde görevli hâkim ve savcıların binaya giriş-çıkışlarına ilişkin bilgiler de yer aldı. İkili, 5 Ekim akşamı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Kabaca ifadesinde, Demirbaş’tan alacaklı olduğunu öne sürerek “Ben ondan alacağımı tahsil edemediğim için sıkıntıdaydım. Beni bir şekilde mecbur bırakarak benden bilgi talebinde bulundu. Bir anlamda benim durumumu istismar ediyordu” dedi.

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‘SAVCI YAKIN DOSTUM, DEDİM’

Atalay Demirbaş ise sorgusunda, makaron kaçakçılığından gözaltına alınan kişilerden Zekeriya Yurtçak’tan 1 milyon 650 bin Euro alacağı olduğunu, bu parasını tahsil etmek için hareket ettiğini öne sürdü. Kendisi ile görüşmeye gelen kişilerden 40 bin Euro almak üzere olduğunu kabul eden Demirbaş, “Belki savcı bey ile konuşur onu ikna edersem, Yurtçaklar’ın serbest kalmasını sağlar. Geç de olsa alacağımı tahsil ederim diye düşündüm. S.G. ve G.A. ile konuşmamızda, dosyaya bakan savcının benim yakın dostum olduğunu, ondan ricacı olursam beni kırmayacağını söyledim. Bütün bu konuşmalarımızdan Savcı C. Bey’in haberi olmamıştır” dedi.

SORUŞTURMADAN EL ÇEKTİRİLDİ

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Demirbaş ve Kabaca’nın tutuklanması sonrası, soruşturma savcısı C.Ç. ilk olarak dosyadan el çektirildi. Örgütlü Suçlar Savcısı C.Ç., aynı gün HSK kararnamesi ile Erzurum’a görevlendirildi. Konuya ilişkin ulaştığımız savcı C.Ç. ise herhangi bir açıklama yapamayacağını söyledi. Öte yandan makaron kaçakçılığı suçlaması ile gözaltına alınan 18 kişiden 13’u tutuklandı. Şüpheli 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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