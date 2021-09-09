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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Adliyede kaçma girişiminde bulundu, vatandaş çelme takınca yakalandı

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Adliyede kaçma girişiminde bulundu, vatandaş çelme takınca yakalandı

Antalya'da hırsızlık suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Tayfun İnce, kaçma girişiminde bulundu. İnce, adliye bahçesinde bir vatandaşın çelme takması sonucu düşünce yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya Adliyesi'nde meydana geldi. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun İnce, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Polisin nezaretinde hakimliğe getirilen İnce, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyledi. Tuvalete götürülen Tayfun İnce, görevliler kelepçeyi açar açmaz kaçmaya başladı.

Adliyede kaçma girişiminde bulundu, vatandaş çelme takınca yakalandı

VATANDAŞ ÇELME TAKINCA YAKALANDI

Polislerin peşine düştüğü Tayfun İnce, adliye bahçesinde bir vatandaşın çelme takması sonucu düşünce yakalandı.

TUTUKLANDI

İnce, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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