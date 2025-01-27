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Adliyede eşinin avukatını dövdü

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#Bursa#Avukat#Adliye
Adliyede eşinin avukatını dövdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 07:00

Bursa’da yaşayan Baykal K. (47) ve eşi F.K., 2022 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle, boşanma talebiyle aile mahkemesinde dava açtı.

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Çiftin boşanma davaları devam ederken Baykal K., eşi ve kayınvalidesi S.Ö.’nün kendisine hakaret edip tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonrası F.K. ile annesi hakkında asliye ceza mahkemesinde ‘hakaret’ suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına katılmak üzere adliyeye gelen Baykal K., mahkeme salonu önünde eşinin boşanma davasındaki avukatı Ö.E. ile karşılaştı. “Sen bu davada görevli değilsin. Burada ne işin var” diyen Baykal K., hakaret edip avukatı dövdü. Kavga adliyede görevli polisler tarafından sonlandırılırken, Baykal K. tutuklandı. Açılan davada mahkeme hâkimi, Baykal K.’yi, ‘yargı görevini yapan mağdurlara karşı görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 3 yıl, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp tahliyesine karar verdi.

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#Bursa#Avukat#Adliye

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