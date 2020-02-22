Adliyede dehşet anları: 15 kişi tarafından darp edildik…

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Kasten öldürme" suçundan yargılanan bir sanığın avukatlığını yapan Aybars Adıgüzel, duruşma salonu önünde yaklaşık 15 kişi tarafından darp edildi. Darp olayına ilişkin Ç.Y., T.Y. ve D.Y. isimli üç kişi gözaltına alındı. Ç.Y. ve T.Y. “Kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama", “Tehdit" ve “Hakaret" suçlarından tutuklanırken D.Y. serbest bırakıldı. Savcılığın D.Y.'nin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

15 KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİK

Darp anına ilişkin görüntüleri paylaşan Avukat Adıgüzel, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Adıgüzel, “Duruşma salonu önünde, dosyaya taraf olup olmadığı belli olmayan bazı kişiler tarafından önümüz kesildi. Bize duruşmada savunma yapmamamız gerektiğini, eğer savunma yaparsak başımıza kötü şeyler geleceği ve bize farklı muameleler yapabilecekleri şeklinde tehditler savruldu. Tehditlerin ardından biz karşımızdakileri sakinleştirmeye çalıştık. Avukat olduğumuzu ve bizim görevimizin savunma yapmak olduğunu karşı tarafa anlattık, fakat tansiyon yükselmeye devam etti. Bizim bu kişilerle konuştuğumuzu fark eden başka bir grup üzerimize doğru gelmeye başladı. Durumu fark edince 'Memur beyler' diye bağırdık, fakat der demez yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmeye başladık" dedi.

MAHKEME KAPALI OTURUM TALEBİNİ REDDETTİ

Darp sebebiyle duruşmaya giremediğini ifade eden Aybars Adıgüzel, “Darp olayı müvekkilimin savunma hakkının engellenmesine sebep oldu. İstanbul Barosu Başkanı'yla iletişime geçtim ve diğer avukatlar yanıma geldi. Hızlı bir şekilde Adli Tıp Kurumu'ndan darp raporu aldık. Söz konusu raporu aldıktan sonra vücudumun birçok yerinde darp ve cebir izi tespit edildi. Benden daha az darp edilen meslektaşım duruşmaya girerek savunma yaptı. Saldırıya uğradığımızı söyleyerek duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti fakat mahkeme bu talebi reddetti" dedi.

AVUKAT SAVUNDUĞU KİŞİ DEĞİLDİR

Avukat Adıgüzel, "Avukat savunduğu kişi değildir, onun yerine konulamaz. Bu şekilde ona yönelik hareketler yapılması çok yanlış bir iştir" diye konuştu.