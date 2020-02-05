Adliyede çaylar avukatlardan

ADLİYELERDE hâkim, savcı ve personele farklı, kendilerine farklı fiyattan yiyecek-içecek satıldığını öne süren avukatlar boykot çağrısı yapmıştı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu boykota sosyal medya hesabından destek verdi. Baro yönetim kurulu üyeleriyle birlikte adliyeye giden Durakoğlu, adliyedeki kafelerde oturan meslektaşlarına broşür dağıttı. Boykota katılmalarını istedi. Boykotun ikinci gününde bir grup avukat Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki meydanda stant kurarak hem meslektaşlarına hem vatandaşlara ücretsiz çay servisi yaptı. Avukatların eylemine Şişli Belediyesi de destek verdi. Avukat Kıvanç Kayaoğlu, “Adliye içerisinde hâkim ve savcılar ile avukatlar ve yurttaşlara farklı fiyat uygulanmasına son verilmelidir. Bu adaletsizlik sona erene kadar boykot devam edecektir” dedi.

TEPKİ FARKLI FİYAT UYGULAMASINA

İhaleyi alan firmanın adliye personeline ve hâkim-savcılara çayı 1 lira 25 kuruş, avukatlara 3-3.5 lira, kahveyi personelle hâkim-savcılara 3 lira, avukatlara ise 8-9 liradan sattığını söyleyen Baro Başkanı Durakoğlu ise “Eşitlik sağlanmasına kadar bu boykotu devam ettireceğiz. Hâkim ve savcılarla eşit, aynı noktada bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.