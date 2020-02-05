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Ayşegül USTA/İSTANBUL
Haber Giriş: 05.02.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Adliyede çaylar avukatlardan

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Adliyede çaylar avukatlardan

İstanbul’daki adliyelerde yiyecek-içecek fiyatlarının yüksek olmasını protesto için boykot başlatan avukatlar, İstanbul Adalet Sarayı önünde stant kurarak çay dağıttı.

ADLİYELERDE hâkim, savcı ve personele farklı, kendilerine farklı fiyattan yiyecek-içecek satıldığını öne süren avukatlar boykot çağrısı yapmıştı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu boykota sosyal medya hesabından destek verdi. Baro yönetim kurulu üyeleriyle birlikte adliyeye giden Durakoğlu, adliyedeki kafelerde oturan meslektaşlarına broşür dağıttı. Boykota katılmalarını istedi. Boykotun ikinci gününde bir grup avukat Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki meydanda stant kurarak hem meslektaşlarına hem vatandaşlara ücretsiz çay servisi yaptı. Avukatların eylemine Şişli Belediyesi de destek verdi. Avukat Kıvanç Kayaoğlu, “Adliye içerisinde hâkim ve savcılar ile avukatlar ve yurttaşlara farklı fiyat uygulanmasına son verilmelidir. Bu adaletsizlik sona erene kadar boykot devam edecektir” dedi.

TEPKİ FARKLI FİYAT UYGULAMASINA

İhaleyi alan firmanın adliye personeline ve hâkim-savcılara çayı 1 lira 25 kuruş, avukatlara 3-3.5 lira, kahveyi personelle hâkim-savcılara 3 lira, avukatlara ise 8-9 liradan sattığını söyleyen Baro Başkanı Durakoğlu ise “Eşitlik sağlanmasına kadar bu boykotu devam ettireceğiz. Hâkim ve savcılarla eşit, aynı noktada bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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