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Adliye'de çatışma: 4 ölü, 2 yaralı

#İstanbul Küçükçekmece#Adliye#Çatışma
Adliyede çatışma: 4 ölü, 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’deki Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Küçükçekmece Adliyesi’nde dün saat 16.30’da iki aile arasındaki silahlı yaralama olayıyla ilgili duruşma vardı. İki aile de kalabalık gruplar halinde adliyeye geldi.

Karşılıklı laf atmalar olsa da adliye koridorunda kavga çıkmadı. Taraflar tedbir olarak adliyeden ayrı ayrı gönderildi. Adliye yanındaki otoparkta grup bir kez daha karşı karşıya geldi.

Adliyede çatışma: 4 ölü, 2 yaralı

Onlarca kişi önce tekme tokat, daha sonra da silahlarla birbirlerine girdi. Çıkan çatışmada Nazım Sözer (57), Kadir Mendaloğlu (35), Selcan Selvi (34) ve Ercan Sözer öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen Özel Hareket polisleri, havaya ateş açarak olayları yatıştırdı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, polis, çatışmada kullanılan 2 tabanca ve 1 pompalı tüfeğe el koydu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ilk tespitlere göre olaya karışan 24 kişiden 18’inin gözaltına alındığı belirtildi.

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Adliyede çatışma: 4 ölü, 2 yaralı

FİLM ÇEKİMİ SANDILAR

Adliye önündeki kanlı çatışma, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerden birinde görüntü çeken kişinin “Film mi çekiyorlar bunlar. Silah sıkıyorlar” dediği duyuldu.

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#İstanbul Küçükçekmece#Adliye#Çatışma

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