Adliyede Boğaziçi gözaltısı

Gözaltındakilere destek için yaklaşık 100 kişi adliye önünde eylem yaptı. Polisin dağılmaları konusunda uyardığı grup slogan atınca bazıları gözaltına alındı. Dağılan eylemciler yeniden bir araya gelince polis ikinci kez müdahale etti. İki müdahalede gözaltına alınan 42 kişinin polisteki işlemleri sürüyor. Üniversitede gözaltına alınan 24 kişi ise akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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