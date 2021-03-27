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Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Adliyede Boğaziçi gözaltısı

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Adliyede Boğaziçi gözaltısı

Boğaziçi Üniversitesi’nde önceki gün gözaltına alınan 24 kişi dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Gözaltındakilere destek için yaklaşık 100 kişi adliye önünde eylem yaptı. Polisin dağılmaları konusunda uyardığı grup slogan atınca bazıları gözaltına alındı. Dağılan eylemciler yeniden bir araya gelince polis ikinci kez müdahale etti. İki müdahalede gözaltına alınan 42 kişinin polisteki işlemleri sürüyor. Üniversitede gözaltına alınan 24 kişi ise akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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