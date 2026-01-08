Adliye vurgunuyla galeri kurmuşlar, O altınlara ne olduğu belli oldu

Haberin Devamı

İSTANBUL’da Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimlerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi. Savcılığın durumu tespit etmesinin ardından, Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş’ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtukları ortaya çıktı. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Odanın anahtarına sahip olduğu belirlenen adli emanet sorumlusu Kemal D. düzenlenen ilk operasyonda yakalanıp tutuklandı. İkinci operasyonda ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 5 şüpheli yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

O ALTINLARA NE OLDUĞU BELLİ OLDU

‘ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM’

Şüpheli Erdal Timurtaş’ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, “Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim” ifadelerini kullandığı öğrenildi. İddialara göre, soygun sırasında altın ve gümüşlerin adliye dışına çıkarıldığı esnada, Erdal Timurtaş’a olası bir müdahale yapılması halinde güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere bekleyen silahlı bir kişinin bulunduğu öne sürüldü.

Erdal Timurtaş adliye emanetindeki altın ve gümüşleri koyduğu siyah çöp poşetlerini yüklediği market arabasıyla binadan böyle çıktı.

İŞİN UCU BİZE DOKUNMAZ DİYE DÜŞÜNMÜŞLER

Dosyada yer alan tespitlere göre, gözaltına alınan şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu. Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın alındığı tespit edildi. Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, söz konusu araçların tamamına el koyuldu. İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen hırsızlığın, aslında organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S., soygun sırasında araç içerisinde bekledi. M.S. ve kuzeni M.E şu anda firari konumda. M.S.’nin kız arkadaşı Elif Dölçek ise ‘para aklama’ suçundan tutuklandı. Diğer araçta beklediği tespit edilen Metin Soner de cezaevine gönderildi. Hırsızlıkta kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketinin de olaya dahil olduğu belirlendi. Şirket sahibi Burak Çiçek ile aklanması amacıyla paranın teslim edildiği emlakçı Gülsüm Varol da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin hırsızlığın ardından Ağrı’ya giderek toplantı yaptığı, olayın açığa çıkmayacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş’ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş. Firari şüpheli Erdal Timurtaş adliyeyi soyduktan sonra çocukları ve eşiyle İngiltere’ye kaçtı.

‘BU PARAYLA GALERİCİLİK YAPABİLİR MİYİZ?’

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden Ömer Karaca’nın WhatsApp’taki mesajları ortaya çıktı. Karaca mesajında, “100 bin Euro daha gelebilir, toplamda 200 bin Euro, 5 milyon para ile galericilik yapabilir miyiz?” yazdığı görüldü.

Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S. firari durumda.

Galeri firmasındaki araçların tamamına el koyuldu.

