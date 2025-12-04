Adliye soygununun görüntüleri ortaya çıktı! Altın ve gümüşü böyle çıkarmış

Haberin Devamı

1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.



Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.



Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal T., tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.



Görüntülerde, şüpheli Erdal T.’nin market arabasıyla içeri girdiği ve emanet bürosundaki değerli eşyaları çöp poşetine doldurarak arabayla taşıdığı görülüyor.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal D., Büyükçekmece Adalet Sarayına getirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, şüpheli Kemal D'nin "zimmet" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Şüpheli Kemal D.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Şüpheli ifadesinde, "Erdal T.'nin kumar borçları var. Kendisinin kumar alışkanlığı da vardı. Erdal T., raporlu olarak izne çıktı ama raporu adliyeye teslim etmedi. 1 Aralık'tan kısa bir süre önce Erdal T. bizim birimin çalışanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna, 'karımla aram bozuk, beni aramayın' şeklinde mesaj attı ve gruptan çıktı. Bu durum sonrası kendisine ulaşmaya çalıştım ancak telefonu kapalıydı. Ben, Erdal T.'nin kumar borcundan dolayı intihara teşebbüs ettiğini düşünüyordum, bunun korkusundan Erdal'ın evine gitmeleri için memur gönderdim. Memurların evine geldiğinden haberdar olunca, Erdal T. beni görüntülü aradı, bana 'iyiyim merak etme' dedi. Daha sonra 1 Aralık günü ise Erdal T. bizim WhatsApp grubumuza 'evi ve eşyaları sattım. Beni arayıp sormayın' şeklinde mesaj atıp, gruptan ayrıldı" dedi.



Durumun bildirilmesi üzerine, adli emanete kontrole gidildiğini belirten Kemal D., "Emanetlerin orada olmadığı görüldü. 14 yıldır adli emanet büroda görev yapıyorum, böyle bir şey hiç yaşamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.