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Haber Giriş: 29.03.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

Adliye personeli kansere yenik düştü

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Adliye personeli kansere yenik düştü
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Samsun Adliyesi'nde görev yapan Gülay Bulut, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta hayata veda etti.

Samsun Adliyesi Ön Büro'da görev yapan bir çocuk annesi Gülay Bulut, kanser hastalığı sonucu tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2012 yılında şehit olan asker Umut Bulut'un kız kardeşi olan Gülay Bulut'un genç yaşta ölümü ailesini, yakınları ve arkadaşlarını gözyaşına boğdu. Gülay Bulut, bugün İlkadım İlçesi Tepecik Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

 

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