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Adliye önündeki cinayette yeni gelişme! Taciz edilen kadına ‘azmettirme’ soruşturması

#Kayseri#Gökhan Özcan#Kayseri Adliyesi
Adliye önündeki cinayette yeni gelişme Taciz edilen kadına ‘azmettirme’ soruşturması

Kayseri'de kendisine cinsel tacizde bulunup şantaj yaptığını iddia ettiği Gökhan Özcan'ı (35), 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası adliye çıkışında eşi İ.A.’ya öldürttüğü iddia edilen Cansu A. gözaltına alındı. Cansu A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Olay, 8 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. Ağabey-kardeş adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.´nın eşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Gökhan Özcan, tutuklandı. Olayın ardından kaçan İ.A. ise Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Adliye önündeki cinayette yeni gelişme Taciz edilen kadına ‘azmettirme’ soruşturması

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EŞİNE AZMETTİRME İDDİASIYLA SORUŞTURMA AÇILDI

Cinayet şüphelisi İ.A.'nın olay sırasında yanında olduğu ve onu öldürmeye azmettirdiği iddiasıyla eşi Cansu A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cansu A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Adliye önündeki cinayette yeni gelişme Taciz edilen kadına ‘azmettirme’ soruşturması

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