Adliye önünde silahlı saldırı

İSTANBUL’da bir eğlence mekânında 12 Ocak 2020’de çıkan kavgada Cem Aküzüm vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili Fahrettin Büyükdeniz, Mehmet Polat, Polat İstanbulluoğlu, Şahin Kaygusuz ve Taha Cengizhan Karaca hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmaya müşteki ve sanıkların yakınları geldi. Cem Aküzüm’ün yakınları adliye karşısındaki otoparkta sanık yakınlarına silahla saldırdı. 12 el ateş edilen olayda sanık yakını Hasan Polat ve Mustafa Polat kardeşler bacaklarından vuruldu. Otomobilleriyle kaçmaya çalışan 4 saldırgan yakalandı. Süleyman Berkecan Türkan ve Doğukan Aküzüm’ün silahla ateş ettikleri belirlendi. Şüpheliler ifadelerinde cinayetten bugüne kadar karşı tarafın sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ettiğini, kendilerinin de bunu kaldıramayarak otoparkta ateş açtıklarını, kaçarken de silahları attıklarını söylediler.





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