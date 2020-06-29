MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdliye önünde hareketli anlar! Böyle yakalandı...
GeriGündem Adliye önünde hareketli anlar! Böyle yakalandı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 29.06.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Adliye önünde hareketli anlar! Böyle yakalandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adliye önünde hareketli anlar! Böyle yakalandı...
Abone Olgoogle-news

Eskişehir’de, 'hırsızlık'tan yakalama kararı bulunan Murat A., adliyede polis ekiplerince yakalandı. Murat A., kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de yaşayan Murat A.'nın, Adliye Sarayı’nda durumundan şüphelenen polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Bu sırada kimliğini alarak, kaçmaya çalışan Murat A., adliye polisiyle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Murat A., kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Adliye önünde hareketli anlar Böyle yakalandı...



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle