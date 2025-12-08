Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Güncelleme Tarihi:
Olay, saat 13.00 sıralarında, Aydın Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Suat G. ile eşi Gamze G., adliye önünde karşılaştı.
SIRTINDAN 3 BIÇAK DARBESİYLE BIÇAKLADI
Çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Suat G., yanında taşıdığı bıçakla eşi Gamze G.'yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Gamze G., yere yığıldı.
YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gamze G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından Suat G.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.