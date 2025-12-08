×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Boşanma#Adliye Önü
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 15:54

Aydın'ın Efeler ilçesinde adliye önünde boşanma aşamasındaki eşi Suat G. tarafından sırtından bıçaklanan Gamze G. yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında, Aydın Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Suat G. ile eşi Gamze G., adliye önünde karşılaştı.

Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

SIRTINDAN 3 BIÇAK DARBESİYLE BIÇAKLADI

Çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Suat G., yanında taşıdığı bıçakla eşi Gamze G.'yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Gamze G., yere yığıldı.

Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı



Gözden Kaçmasın78 kişi hayatını kaybetmişti Kartalkayadaki yangın faciası davasında gerekçeli karar açıklandı78 kişi hayatını kaybetmişti! Kartalkaya'daki yangın faciası davasında gerekçeli karar açıklandıHaberi görüntüle

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gamze G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından Suat G.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAntalyada 4.9 büyüklüğünde depremAntalya'da 4.9 büyüklüğünde depremHaberi görüntüle

Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Boşanma#Adliye Önü

BAKMADAN GEÇME!