Adliye önünde Boğaziçi gözaltıları için yapılan eyleme müdahale: Çok sayıda gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde hakkında soruşturma açılan bir kadın öğrenciye destek vermek için bir araya gelen öğrencilerden bazıları dün üniversitenin olduğu yerleşkede gözaltına alınmıştı. Gözaltıları protesto etmek isteyen bir grup öğrenci bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda izinsiz gösteri yapmak istedi.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda eylem yapmak isteyen öğrencilere müdahalede bulunan polis birçok göstericiyi gözaltına aldı.

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