Adliye çevresindeki kanlı pusuyu polislerin dikkati önledi: Ablasını öldüren eniştesini vuracaktı

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Olay, dün sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli gözaltına alındı.

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Çiftin 4 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Ayşe Altan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

İNTİHAR ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Diyarbakır’da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan’ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Abdülhamit Altan, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan’ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ABLASINI ÖLDÜREN ENİŞTESİNİ VURACAKTI

Diyarbakır Adliyesi çevresinde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli yunus timleri dün hareketlerinden şüphelendikleri 1 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada 1 tabanca ve 3 dolu şarjör ele geçirildi. Şüpheli H.G.'nin, eşi Abdülhamit Altan tarafından öldürülen Ayşe Altan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Şüphelinin ablasını öldüren eniştesini vurmak için beklediği öğrenildi. H.G. emniyete götürülürken, Abdülhamit Altan’ın işlemleri devam ediyor.