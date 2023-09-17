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Adliye çevresindeki kanlı pusuyu polislerin dikkati önledi: Ablasını öldüren eniştesini vuracaktı

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#Diyarbakır#Cinayet#Pusu
Adliye çevresindeki kanlı pusuyu polislerin dikkati önledi: Ablasını öldüren eniştesini vuracaktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 12:52

Diyarbakır'da 4 çocuk annesi Ayşe Altan (31), eşi Abdülhamit Altan (30) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Altan ifadesinde, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği bildirildi. Adliye çevresinde güvenlik önlemi alan motosikletli yunus timlerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde yapılan aramada ise 1 tabanca ile 3 dolu şarjör ele geçilirken, yapılan kimlik sorgusunda kişinin, dün eşi tarafından öldürülen Ayşe Altan’ın (31) kardeşi H.G. (29) olduğu ve adliyeye çıkarılacak eniştesi Abdülhamit Altan’ı (30) öldürmek için beklediği öğrenildi.

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Olay, dün sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adliye çevresindeki kanlı pusuyu polislerin dikkati önledi: Ablasını öldüren eniştesini vuracaktı

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adliye çevresindeki kanlı pusuyu polislerin dikkati önledi: Ablasını öldüren eniştesini vuracaktı

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli gözaltına alındı.

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Adliye çevresindeki kanlı pusuyu polislerin dikkati önledi: Ablasını öldüren eniştesini vuracaktı

Çiftin 4 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Ayşe Altan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Adliye çevresindeki kanlı pusuyu polislerin dikkati önledi: Ablasını öldüren eniştesini vuracaktı

İNTİHAR ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Diyarbakır’da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan’ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Abdülhamit Altan, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan’ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

 

ABLASINI ÖLDÜREN ENİŞTESİNİ VURACAKTI

Diyarbakır Adliyesi çevresinde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli yunus timleri dün hareketlerinden şüphelendikleri 1 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada 1 tabanca ve 3 dolu şarjör ele geçirildi. Şüpheli H.G.'nin, eşi Abdülhamit Altan tarafından öldürülen Ayşe Altan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Adliye çevresindeki kanlı pusuyu polislerin dikkati önledi: Ablasını öldüren eniştesini vuracaktı

Şüphelinin ablasını öldüren eniştesini vurmak için beklediği öğrenildi. H.G. emniyete götürülürken, Abdülhamit Altan’ın işlemleri devam ediyor. 

Adliye çevresindeki kanlı pusuyu polislerin dikkati önledi: Ablasını öldüren eniştesini vuracaktı

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#Diyarbakır#Cinayet#Pusu

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