Adliye çalışanlarını taşıyan servis aracının kazası kamerada

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşehir istikametinde Cebeci Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adliye personelini taşıyan servis aracı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AF 453 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.