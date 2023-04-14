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Adliye çalışanlarını taşıyan servis aracının kazası kamerada

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#İstanbul#Sultangazi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 15:45

Sultangazı'de adliye personelini taşıyan servis aracı, Cebeci Tüneli'nde kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşehir istikametinde Cebeci Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adliye personelini taşıyan servis aracı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AF 453 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Adliye çalışanlarını taşıyan servis aracının kazası kamerada

Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adliye çalışanlarını taşıyan servis aracının kazası kamerada

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Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adliye çalışanlarını taşıyan servis aracının kazası kamerada

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#İstanbul#Sultangazi#Kaza

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