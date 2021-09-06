‘Adli yıl’ eleştirilerine yanıt verdi

Adaletin günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu en önemli değer olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Erbaş, “Dünyamız savaşlar, salgınlar, yoksulluk, terör gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihin en zor dönemlerini yaşamakta. Maalesef İslam dünyasında dinin doğru anlaşılmamasını da kabul etmek zorundayız. Bunun pek çok sebebi var. İslam’ın küresel müdahalelere maruz kaldığını, herkesin yaşama hakkını hak olarak ilan eden İslam’ın muazzez yapısının, terör örgütlerince istismar edildiğini görüyoruz” dedi. Erbaş, adli yıl açılışına katılması ile ilgili tepkilere de “Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım. Adaletsiz İslam olur mu? ‘İnanç, sokakta olmasın insanın içinde olsun, insanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın.’ Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın istiyorlar oraları adeta” diye yanıt verdi.

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