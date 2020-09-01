Adli yıl bugün başlıyor; ‘e-duruşma’ yaygınlaşacak

Geleneksel olarak Yargıtay’ın ana binasında yapılan adli yıl açılış törenleri, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı’na taşındı. 2016-2017 adli yıl açılış töreni ilk kez Beştepe’deki 2 bin 400 kişi kapasiteli salonda yapıldı. Bu yılki tören sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile koronavirüs tedbirleri altında yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da konuşacağı yeni adli yıl töreninin açılış konuşmasını, yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yapacak.

BAKAN GÜL’DEN MESAJ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, “Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır” dedi. Gül, reform belgesinde öngörülen hedefleri adım adım hayata geçirme gayreti içinde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

ASLİYE CEZA KÜRSÜSÜNE SAVCI GERİ DÖNDÜ

“Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara katılmaları yeniden sağlanacak. İddia-savunma diyalektiğinin daha etkin bir şekilde işlemesinin önü açılacak. Yeni adli yılda yeni infaz hâkimliği uygulamasını hayata geçireceğiz.

E-DURUŞMADA PİLOT UYGULAMA BAŞLATILACAK

Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden ‘e-duruşma’nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır. Amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır.”

HİJYENİK YARGILAMA

Yeni adli yılda, 592 adliye, 15 bölge adliye, 8 bölge idare mahkemesinde ve yüksek yargıda toplam 21 bin 863 hâkim ve savcı ile 79 bin 482 personel görev yapacak. Yeni adli yılda koronavirüs tedbirleri ön planda olacak. Adalet hizmetlerinde esnek çalışma modeli uygulanabilecek. Adliyeye girişte maske takmak zorunlu olacak. Adliyelerde maskeli, sosyal mesafe kuralına uygun, hijyenik yargılama yapılacak.