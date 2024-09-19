Adli tıp uzmanlarına sorduk... Ölüm sıvısı ‘katil amca’ mı demek

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Kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin cinayetinde ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan amca Salim Güran’ın otomobilinde yapılan aramada tespit edilen DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelenmiş ve bunun elle boğulma neticesinde ağızdan gelen sıvıdan kaynaklandığı tespit edilmişti. Bu tespit üzerinden de Narin’in elle boğularak öldürüldüğü kanaatine varılmıştı. Bu örneklerden birinin direksiyonda bulunması da “Amcanın elinden bulaştı” kanaatini doğurmuştu. Peki amcanın elinden bulaşmış olması katilin o olduğuna dair kesin bir delil olarak kabul edilir mi? Adli Tıp uzmanlarına sorduk...

TAŞIRKEN DE ELİNE BULAŞMIŞ OLABİLİR

Dr. Mehmet Görgülü (Adli Bilimler Uzmanı): “Bu, amcanın kesin olarak katil olduğu anlamına gelmez. Belki cesedi arabaya taşırken bulaşmıştır. Bunu soruşturmayı yürüten birimler değerlendirecektir. Buradan anlaşılabilecek olan sadece Narin’in nasıl katledildiğidir. Ama cesedin amca ile bir illiyet bağı olduğu kesin. Çünkü o gün arabayı kullanan kişi o, kendi ifadeleriyle de sabit.”

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KATİLİN TESPİTİNDE ÖNEMLİ BİR BULGU

Prof. Dr. Nevzat Alkan (Adli Tıp Uzmanı): “Amcanın böyle vahşi bir eylemi gerçekleştirmiş olabileceği yönünde önemli bir bulgu. Ama amca o cesedi öldürüldüğü yerden veya öldüren kişiden alması esnasında da böyle bir bulaşma söz konusu olabilir. Raporun nihai halini ve bu durumun raporda nasıl detaylandırıldığını görmek lazım. Adli Tıp katilin kim olduğunu tespit etmez, bulguları tespit eder ve raporlar. Geri kalanı soruşturmayı yürüten birimler yapar.”

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

WHATSAPP MESAJLARI VERECEK Mİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili Meta’dan istenen WhatsApp yazışmalarına ilişkin soru üzerine de Uraloğlu, sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilerinin bulunduğunu anımsatarak şunları söyledi: “Burada Meta, ‘Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla bunları verme imkânımız yok’ diyor. Yani ‘vermiyoruz’ değil, ‘verme imkânımız yok’ diyorlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla da dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmedi. Ancak bunlar farklı şekilde depolanmışsa bulut teknolojileriyle ya da farklı mecralarda depolanmışsa ancak oradan bulunması söz konusu. Meta’nın şu andaki yaklaşımı bu ama burada gerek emniyet güçlerimiz gerekse adalet mekanizmasıyla iletişim halindeyiz. Bizden istedikleri bilgileri, ulaşabildiğimiz kadarıyla vermeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da Meta ve diğer platformlarla güncel iletişim halindeyiz.”