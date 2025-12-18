×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adli Tıp uzmanından Tuğyan analizi

Güncelleme Tarihi:

#Adli Tıp#Tuğyan Ülkem Gülter#Kişilik Analizi
Adli Tıp uzmanından Tuğyan analizi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 07:00

Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter’in kişiliği günlerdir masaya yatırılıyor. Çocukluğundan beri agresifliğiyle tanındığı, hemşireyken hastalara eziyet ettiği bile iddialar arasında. Biz de Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan’a sorduk. İşte Tuğyan’ın kişilik analizi...

Haberin Devamı

SORUNLU ÇOCUKLUK

“Ortaya çıkan ses kayıtları, mesajlar Tuğyan’ın sıkıntılı bir kişilik olduğunu gösteriyor, ancak anne de sorunları olan birisi gibi görünüyor. Hemşirelik yaptığı süreçte ölen hastalara elektroşok cihazı uygulamaktan tutun eziyete giren birçok şey yaptığı söyleniyor. Doğru mu bilmiyoruz. Tuğyan anladığımız kadarıyla parçalanmış bir aile çocuğu ve kötü bir yetiştirilme tarzı var. Tuğyan hemşirelik diploması aldı ancak ağzı bozuk, madde kullanım öyküsü var, çocuğu ile ilgilenmediği iddiaları var.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK

Ayrıca hem pişman oluyor hem de yapacağından da geri kalmıyor gibi görünüyor. Çünkü annesi ile görüşmelerinde Güllü diyor ki ‘Yapma dediğimde dinlemiyorsun ama pişman oluyorsun.’ Antisosyal kişilik yapısında insanlar yaptıklarından pişman olmaz, ıslah olmaz, insanların yapmaması gereken şeyleri yapmaktan çekinmez ama bu bir akıl hastalığı seviyesinde değil ki daha önce karşımıza çıkmamış.

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERGüllünün kardeşleri harekete geçti: Yeğenleri hakkında suç duyurusunda bulundularGüllü'nün kardeşleri harekete geçti: Yeğenleri hakkında suç duyurusunda bulundularHaberi görüntüle

İNFİAL YARATIYOR

Bir insanın davranışını belirleyen biyopsikososyal özelliklerdir. Yani biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenler. Tuğyan ve Tuğberk’in biyolojik bir sorunu var gibi durmuyor. Çünkü annesinde ve babasında böyle şeyler görmüyoruz. Ancak psikolojik olarak yetişme şekilleri ve sosyal ortamları çocuğu suça çekebilir. Kötü bir arkadaşla gezmek gibi. Suç işlememe olasılığı da var ama daha ziyade işleyebilir. Burada kiralık katil aradığı yönünde yazışmalar da var, bu da toplumda infial yaratıyor. Bu diyaloglar gerçek ise bu kız sorunlu belli.

İLGİLİ HABEROlay yerindeki keşifte düğümü çözen bakışOlay yerindeki keşifte düğümü çözen bakışHaberi görüntüle

Bu öldürmeye sebebiyet vermiş midir? Bunu bilmiyoruz. 262 sayfalık raporun son maddesinde itilerek düştüğü büyük olasılık deniliyor. Mesela bu olayı işleyen canlı yayınlarda konuşan birisi diyor ki ‘Güllü ölmemiş ama kızı sarılarak nefessiz bırakıp öldürmüş.’ Ancak otopsi raporuna baktığınızda bunun gerçek olmadığını görüyoruz. Ama bu söylemler vahşi kız olarak kafalarında kodluyor. Soru işaretleri olan bir durum.”

İLGİLİ HABERSatır aralarındaki kin ve öfkeSatır aralarındaki kin ve öfkeHaberi görüntüle

İfadesinde ‘Güllü’yü kızı itti’ diyen Sultan Nur Ulu ve Tuğyan, eski günlerde...

Adli Tıp uzmanından Tuğyan analizi

Haberin Devamı

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adli Tıp#Tuğyan Ülkem Gülter#Kişilik Analizi

BAKMADAN GEÇME!