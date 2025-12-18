Adli Tıp uzmanından Tuğyan analizi

Haberin Devamı

SORUNLU ÇOCUKLUK

“Ortaya çıkan ses kayıtları, mesajlar Tuğyan’ın sıkıntılı bir kişilik olduğunu gösteriyor, ancak anne de sorunları olan birisi gibi görünüyor. Hemşirelik yaptığı süreçte ölen hastalara elektroşok cihazı uygulamaktan tutun eziyete giren birçok şey yaptığı söyleniyor. Doğru mu bilmiyoruz. Tuğyan anladığımız kadarıyla parçalanmış bir aile çocuğu ve kötü bir yetiştirilme tarzı var. Tuğyan hemşirelik diploması aldı ancak ağzı bozuk, madde kullanım öyküsü var, çocuğu ile ilgilenmediği iddiaları var.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK

Ayrıca hem pişman oluyor hem de yapacağından da geri kalmıyor gibi görünüyor. Çünkü annesi ile görüşmelerinde Güllü diyor ki ‘Yapma dediğimde dinlemiyorsun ama pişman oluyorsun.’ Antisosyal kişilik yapısında insanlar yaptıklarından pişman olmaz, ıslah olmaz, insanların yapmaması gereken şeyleri yapmaktan çekinmez ama bu bir akıl hastalığı seviyesinde değil ki daha önce karşımıza çıkmamış.

Haberin Devamı

İNFİAL YARATIYOR

Bir insanın davranışını belirleyen biyopsikososyal özelliklerdir. Yani biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenler. Tuğyan ve Tuğberk’in biyolojik bir sorunu var gibi durmuyor. Çünkü annesinde ve babasında böyle şeyler görmüyoruz. Ancak psikolojik olarak yetişme şekilleri ve sosyal ortamları çocuğu suça çekebilir. Kötü bir arkadaşla gezmek gibi. Suç işlememe olasılığı da var ama daha ziyade işleyebilir. Burada kiralık katil aradığı yönünde yazışmalar da var, bu da toplumda infial yaratıyor. Bu diyaloglar gerçek ise bu kız sorunlu belli.

İLGİLİ HABER Olay yerindeki keşifte düğümü çözen bakış Haberi görüntüle

Bu öldürmeye sebebiyet vermiş midir? Bunu bilmiyoruz. 262 sayfalık raporun son maddesinde itilerek düştüğü büyük olasılık deniliyor. Mesela bu olayı işleyen canlı yayınlarda konuşan birisi diyor ki ‘Güllü ölmemiş ama kızı sarılarak nefessiz bırakıp öldürmüş.’ Ancak otopsi raporuna baktığınızda bunun gerçek olmadığını görüyoruz. Ama bu söylemler vahşi kız olarak kafalarında kodluyor. Soru işaretleri olan bir durum.”

İLGİLİ HABER Satır aralarındaki kin ve öfke Haberi görüntüle

İfadesinde ‘Güllü’yü kızı itti’ diyen Sultan Nur Ulu ve Tuğyan, eski günlerde...

Haberin Devamı