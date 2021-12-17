Adli Tıp raporu geldi: Sanık yalanı çöktü

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ANKARA’da lise öğrencisi Gamze Açar (17), 7 Kasım 2020’de, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti, ardından iş görüşmesi için Kızılcahamam’da odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı otelin 5’inci katında kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.



Açar’ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 5 sanık hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk celsesinde savunmasını yapan Rıza Doğan, Gamze Açar’ın gece boyunca içki içtiğini ardından da uyuşturucu krizine girdiğini, sabaha karşı çıktığı balkondan düştüğünü iddia etti.

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UYUŞTURUCU YOK

Mahkeme heyeti, Gamze Açar’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi, sanıkların iddia ettiği gibi uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Adli Tıp raporunda, Açar’ın kan ve doku örneklerinin incelemesi ile elde edilen bulguların, kişinin tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri olduğu, tedavi düzeyinde olup, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik ve uyuşturucu maddelerin bulunmadığı belirtildi.