Adli Tıp Kurumu'na 23 personel alınacak! İşte Adli Tıp Kurumu başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 23 personel alınacak. Sözlü sınav sonucuna göre yapılacak personel alımı için adaylar 16 Ağustos-27 Ağustos tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Başvurular "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden alınacak ve adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan itibaren sıralama yapılacak. Üst sıradan başlayarak ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarım taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

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