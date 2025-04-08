Adli Tıp Kurumu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın testler için tam teşekküllü hastaneye sevkini talep etti

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Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirildi.

Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtildi.

HOLTER CİHAZI TAKILDI

Mahir Polat'ın avukatlarından Erkam Erdem, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdem açıklamasında, "Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya gitmeyecek görünüyor." ifadelerine yer verdi.

OLAY

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Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, dün sabah saatlerinde ise sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.