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Adli Tıp bağ bulamadı

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#Deniz Esin Bozoklar#Hemşire Darp#Zihinsel Engelli
Adli Tıp bağ bulamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 07:00

KAHRAMANMARAŞ’ta 26 Mayıs 2021’de Deniz Esin Bozoklar’ın (5), küvözdeyken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darp edilmesi sonucu zihinsel ve bedensel engelli kaldığı iddiasına ilişkin davada Adli Tıp Üst Kurulu raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, hemşirenin uyguladığı eylemler ile bebekte saptanan nörolojik tablo arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.

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Rapora tepki gösteren baba Abdullah Bozoklar, “Doğumdan şiddet uygulanana kadar hiçbir nörolojik takibi, epilepsi ilacı kullanımı, serebral palsi ile ilgili ön tanısı yok. Diyorsun ki, 'Senin çocuğun erken doğmuş, bu hastalıklar zaten olacaktı’. Bugüne kadar doğan prematüre çocukların hepsi mi bu şekildeydi?” dedi.

MÜTALAA İÇİN DOSYA BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın yargılandığı davanın 14’üncü duruşması yapıldı. Duruşma sonunda hâkim, Bağrıyanık’ın tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaa için dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar vererek davayı 5 Kasım’a erteledi.

Adli Tıp bağ bulamadı

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#Deniz Esin Bozoklar#Hemşire Darp#Zihinsel Engelli

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