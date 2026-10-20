Adli Tıp bağ bulamadı

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Rapora tepki gösteren baba Abdullah Bozoklar, “Doğumdan şiddet uygulanana kadar hiçbir nörolojik takibi, epilepsi ilacı kullanımı, serebral palsi ile ilgili ön tanısı yok. Diyorsun ki, 'Senin çocuğun erken doğmuş, bu hastalıklar zaten olacaktı’. Bugüne kadar doğan prematüre çocukların hepsi mi bu şekildeydi?” dedi.

MÜTALAA İÇİN DOSYA BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın yargılandığı davanın 14’üncü duruşması yapıldı. Duruşma sonunda hâkim, Bağrıyanık’ın tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaa için dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar vererek davayı 5 Kasım’a erteledi.