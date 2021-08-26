Adli tatil ne zaman bitiyor?

Adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor sorusu birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Adliyelerde devam eden davaları olan ya da hukuki işlem başlatmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı adli tatil tarihi, Adalet Bakanlığı'nın takvimine göre bu yıl da çok farklılık arz etmeyecek. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

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