Adli tatil ne zaman bitecek, davalar ne zaman başlar? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!

Adli tatil ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, koronavirüsü nedeniyle ara verilen adli tatil sürecinin uzatıldığını ifade etti. İşte, mahkemelerin açılacağı tarihle ilgili ayrıntılar..

MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.

ALINAN DİĞER ÖNLEMLER

Adalet Bakanlığı ile yapılan adalet hizmetlerinde yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsünün ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu da ek tedbirler aldı.

HSK Genel Kurulu kararında, 26 Mart 2020'de yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesi ile durma süresince, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde HSK'nin yetkili kılındığı hatırlatıldı.

7226 sayılı Kanun'un amacı doğrultusunda, salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli personelin sağlığının korunması, bireylerin birbirleriyle temaslarının asgariye indirilmesi, aynı zamanda da kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve kişilerin maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukuku çerçevesinde haklarının korunması amacıyla ek tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Ek önlemler kapsamında alınan karara göre, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020'ye kadar ertelenmişti.

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler evrak üzerinden ve duruşma açılmadan yapılacak. Yeni duruşma günü ile keşif saati, masrafları gider avansından veya kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecek.