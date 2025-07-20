Adli tatil başladı

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Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay’daki nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtay’da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül Pazartesi Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak.

CHP DAVALARI EYLÜLDE

Yeni adli yılın başlamasının ardından başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda, 15 Eylül’de CHP’nin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava ve 16 Eylül’de Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara Elmadağ’daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davaların duruşması görülecek.