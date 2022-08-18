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Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem

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#Adli Sicil Kaydı#Edevlet#Sicil
Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 13:48

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hayata geçirilen Adli Sicil Bilgi Sistemi ile artık adli sicil kayıtlarını sildirmek için Ankara'ya gelme döneminin kapandığını söyledi. Bozda, 'Bundan böyle her Türk vatandaşı e-Devlet üzerinden usulüne uygun başvurduğu zaman evinden, iş yerinden, nerede bulunursa bulunsun oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme ve adli sicil kaydını öğrenme, alma ve oradaki kayıtların şartlar oluştuğunda silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.' ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Bozdağ, "Adli Sicil Bilgi Sistemi" tanıtım törenine katıldı. Hakimevi'nde düzenlenen programda davetlilere sistem hakkında bilgilendirici video izletildi. Bakan Bozdağ, adli sicil silme ve düzeltme işlemleri için Ankara'ya gelmeye gerek kalınmayacağını, e-Devlet üzerinden adli işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini aktardı. Eski dönemlerde sabıka kaydı ve diğer hizmetlerden faydalanmak için vatandaşların uzun süre kuyruk beklediğini hatırlatan Bozdağ, AK Parti iktidarlarında hizmet almak için kuyruğa girme döneminin de sonlandırıldığını söyledi.

Adli sicil kayıtlarının süresinin dolması ya da yasaların sunduğu imkanların kullanılmasıyla silindiğine değinen Bozdağ, "Hayata geçirdiğimiz yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'yle beraber ülkemizde insanlarımızın adli sicil kayıtlarını sildirmek için artık Ankara'ya gelme dönemi kapandı. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Sinop'a ülkenin dört bir yanından adli sicil kaydını sildirmek isteyen insanlarımız zamandan tasarruf ediyor, masraftan kurtuluyor.

E-DEVLET'TEN BAŞVURULABİLECEK

Bundan böyle her Türk vatandaşı e-Devlet üzerinden usulüne uygun başvurduğu zaman evinden, iş yerinden, nerede bulunursa bulunsun oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme ve adli sicil kaydını öğrenme, alma ve oradaki kayıtların şartlar oluştuğunda silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Dakikalar içerisinde kayıt sildirme başvurusu netice olarak dönecektir. Mesaj aracılığıyla kaydının silindiği kendisine bildirilecektir" ifadelerini kullandı.

Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem

Adli sicil kayıtlarının belirli bir süre dolduktan sonra silinebildiğini belirten Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

"Bugün devreye sokacağımız yeni uygulamada yasal sürelerin dolması üzerine vatandaşın talebi olmaksızın resen Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğümüz adli sicil kayıtlarını silecektir."

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#Adli Sicil Kaydı#Edevlet#Sicil

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