Adli sicil kaydı nasıl silinir? Adli sicil kaydının silinmesi ne kadar sürer, arşivden nasıl silinir?

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Resmi bir evrak olması ile beraber adli sicil kaydı günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu doğrultuda adliyelerden elde edilen adli sicil kaydının temiz olması pek çok amaç altında büyük öneme sahiptir. Elbette adli sicil kaydının silinmesi noktasında belli bir zamanın geçmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

En çok merak edilen konular içerisinde adli sicil kaydının nasıl silineceği geliyor. Özellikle başta iş bulmak olmak üzere birçok değişik amaç altında, mutlaka adli sicil kaydının temiz olması gerekir. Özellikle bazı suçlardan dolayı hüküm giymiş kişiler, bu hükmün adli sicil kaydından nasıl ve ne zaman silineceğini öğrenmeye çalışıyor. Genelde adli sicil kaydına silebilmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır.

- E-devlet üzerinden giriş yaparak adli sicil kaydını silmek

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- Direkt olarak adliyeye gitmek suretiyle adli sicil kaydını sildirmek

Yukarıdaki iki farklı alternatifi değerlendirmek suretiyle, adli sicil kaydını temizlemek mümkün. Her iki yöntem de tamamen yasal bir prosedür kapsamında adli sicil kaydını silme olanağı tanımaktadır. Tabii burada unutulmaması gereken durum, kişinin kendi kimlik numarası ile beraber aynı zamanda nüfus kimliği üzerinden işlem yapmasıdır.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Ne Kadar Sürer?

Bu konuda merak edilen bir diğer durum ise adli sicil kaydının ne kadar süre içerisinde silinecek olmasıdır. Tabii bunun için öncelikle suçlar üzerinden infazın tamamlanmış olması gerekmektedir. Daha sonra suçun ve cezanın niteliğine bağlı olarak, adli sicil kaydının silinmesi süresi değişkenlik gösterir. Bu doğrultuda 5 ila 30 yıl arasında adli sicil kaydının silineceğini ifade etmek mümkün. Özellikle tam olarak 5,15 ve 30 yılları kapsamında adli sicil kaydı üzerinden infaz durumu silinmiş olur. Bu sayede kişi farklı amaçlar altında değişik yerlerden adli sicil kaydını alarak temiz bir biçimde kullanma imkanı elde eder.

Adli Sicil Kaydı Arşivden Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydının silinebilmesi için özellikle arşiv üzerinden işlem yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda adli sicil ile beraber İstatistik Genel Kurumu kapsamında, bu kurumlardan silinmek suretiyle arşive kaldırılır. Aynı zamanda genel af halinde silme işlemi yapılmaktadır. Böyle durumlarda ise bu işlem genel müdürlükler kapsamında re’sen ele alınmak suretiyle kayıtlar arşive alınır. Aynı zamanda genel müdürlükler üzerinden yine kişinin ölümü söz konusu olduğu vakit, bu kurum kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda adli sicil kaydı arşiv ve kaldırılır. Bu işlemler neticesinde kişinin işlemiş olduğu suçlar kapsamında infazın ardından, geçen süre ile beraber adli sicil kaydı arşivden silinir.

Adli Sicil Kaydını Önemi Nedir?

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Adli sicil kaydı özellikle iş bulmak için bütün farklı şirketlerin talep ettiği resmi bir belgedir. Aynı zamanda devlet bünyesinde bazı işleri yapabilmek için bu belge istenir. Tabii adli sicil kaydının temiz olması, yapılacak işlemlerin çok daha kolay bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanır. Bu doğrultuda hüküm giymiş ve infazı tamamlanmış kişiler, belirli bir sürenin geçmesi ile beraber adli sicil kaydını sildirebilmektedir. Bunların 5 ile 30 yıl arasında değişkenlik gösteren bir süreyi kapsar. Daha sonra arşivi üzerinden de silinir ve kişi temiz bir şekilde adli sicil kaydını kullanabilir.