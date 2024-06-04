Adli para cezaları artırıldı

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Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’daki düzenlemeler, 1 Haziran’da yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürürlüğe giren yeni düzenlemeleri paylaştı. Bu yeni düzenlemeler satırbaşları ile şöyle:

* TAZMİNAT TALEPLERİ ARTIK KOMİSYONA HAVALE: Adalet Bakanlığı bünyesindeki İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, artık “Tazminat Komisyonu” adıyla çalışacak. Hâkim ve savcılardan kurulan komisyon, uzun yargılama ve tutukluluk kaynaklı hak ihlali başvurularıyla ilgili talepleri karara bağlayacak. Böylece idari birim niteliğinde kurulmuş komisyon, bir anlamda “yargı mekanizması” yapısına dönüştü.

* ADLİ PARA CEZALARI ARTIRILDI: 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından uygulanacak adli para cezaları ve ön ödeme miktarı da artırıldı. Buna göre adli para cezalarının alt sınırı 20 TL yerine 100 TL, üst sınırı ise 100 TL yerine 500 TL olarak uygulanacak. 1 Haziran 2024’ten itibaren işlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarı, bir gün karşılığı 30 TL yerine 100 TL olarak hesaplanacak.

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* KESİNLEŞME SINIRI DA YÜKSELTİLDİ: 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldı. İdari para cezalarına ilişkin sulh ceza hâkimliklerince 1 Haziran 2024’ten itibaren verilen kararlara karşı yapılacak itirazların kesinlik sınırı da 3 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldı.

* BERAAT EDENE TAZMİNAT HAKKI: Konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilenler de maddi ve manevi tazminat talep edebilecek.

* HÜKMÜN AÇIKLANMASI KARARLARINA İSTİNAF YOLU: 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf kanun yoluna başvurulabilecek. Daha önce bu kararlar istinafa taşınmadan kesin olarak veriliyordu.