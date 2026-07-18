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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı uyuşturucu soruşturmasında 25 ünlü isim için gözaltı kararı verdi. Aralarında şarkıcı Sıla ile İlyas Yalçıntaş’ın bulunduğu 19 kişi önceki gün gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’nda saç, idrar ve kan örneği alınan yapımcı Mehmet Fatih Aksoy ve gazeteci Eylem İpek Şafak serbest bırakılırken, Cem Yılmaz’ın kuzeni Öner Faruk Işık adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

6 KİŞİ ARANIYOR

Haklarında adli kontrol talep edilen 11 şüpheliden Sıla Gençoğlu ve model İrem Haznedar hâkimlikteki işlemlerinin ardından haftada bir kez en yakın polis merkezine imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler işinsanı Ateş İnce, şarkıcı Aybüke Albere, işletmeci Gökhan Şafak, sosyal medya fenomeni Buğra Balkaya, işletmeci Hilal Zeynep Hedbe, işinsanı Volkan Büyükhanlı, model Büşra Tatar, işletmeci Feyza Cihan ve dijital içerik üreticisi Asude Mercan ise imza atma ile yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Tutuklanan İlyas Yalçıntaş, gözaltına alındığında yaptığı paylaşımda evinde bulunan hassas terazinin mutfak terazisi olduğunu savunmuş, evinde hiçbir şekilde yasaklı madde bulunmadığını söylemişti.