Adli emanetlere ‘altın’ talimatı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi ve Kulu Adliyesi’nin adli emanetinde yaşanılan hırsızlık olaylarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tüm başsavcılıklara ‘Emanete alınan altın, elmas, zümrüt, pırlanta gibi eşyaların banka kasasında muhafazası ve Emanet Büroların Denetimi’ konulu bir yazı gönderdi. 10 Aralık tarihli yazıda, 23 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Suç Eşyası Yönetmeliği’ hükümleri ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan ‘Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi’ konulu genelgesi hatırlatıldı.

YETERLİ ÖZEN GÖSTERİLMEDİ

Yazıda, altın ve diğer kıymetli eşyaların emanet bürosundaki kasalarda muhafaza edildiğine işaret edilerek “Bazı yer Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli emanete alınan altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb) koşulları bulunmamasına rağmen emanet bürosundaki kasada muhafaza edilmeye devam edildiği, bankada kasa kiralaması yönündeki mevcut imkânların değerlendirilmediği ve bu eşyaların tam ve eksiksiz olarak tür, cins ve miktarı bakımından tam olarak kayıt alınmasına yeterli düzeyde özen gösterilmediği, kasaların en az iki kişi tarafından açılıp kapanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmadığı belirlenmiştir” denildi.

5 TEDBİR

BAKANLIK adli emanete alınan altın gibi kıymetli eşyaların korunması için alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı:

1. Emanete alınan altın, elmas, zümrüt pırlanta vb eşyaların öncelikle ağırlık, ayar, adet gibi ayrıcı özellikleri belirtilerek kayıt altına alınması, bu hususta gerektiğinde eşyanın ağırlık, cins ve değerinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması.

2. Altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb) adli emanet bürolarında bulunan kasaların nitelikleri ve kapasiteleri gözetildiğinde aynen muhafazasının mümkün olmadığı durumda; bunların tür, cins ve miktarları açıkça kayıt altına alındıktan sonra Bakanlığımız bilgilendirilecek alınacak talimat uyarınca söz konusu eşyaların bankada kasa kiralanarak muhafaza edilerek gerek emanetteki gerekse bankadaki kasaların en az 2 kişi tarafından açılıp kapanmasına sağlayacak tedbirlerin alınması.

3. Suç eşyası ile ilgili isimlerin Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında emanet bürosuna yürütülmesi.

4. 28/1 Nolu Genelgemizde (Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi) de belirtildiği üzere iş bölümü gereği adli emanet işlemlerine bakan Cumhuriyet savcısının adli emanet dairesinin iş ve işlemlerinin 3 ayda ve her hâlükârda yılda bir kez denetlenmesi, şüphe duyması halinde ise derhal denetlenmesi.

5. Yapılan gözetim ve denetimlerde eksikliklerin tespiti ile bu eksikliklerin adli veya idari soruşturma gerektirmesi halinde ise ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi.

EMANETTEN 25 KİLO ALTIN ÇALINMIŞTI

İstanbul’da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş’ın 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtığı belirlendi. 150 milyon TL’lik vurgunun yankıları sürerken, Konya Kulu Adliyesi’nde görevli zabıt kâtibi Ayşe Selvi’nin farklı dönemlerde icra dosyalarından ve Hazine adına yatırılan emanet hesaplarından yaklaşık 6.5 milyon TL çektiği ortaya çıktı.



