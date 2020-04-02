Adıyaman'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Adıyaman'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Türkiye ve Dünya’dan birçok turistin uğrak noktalarından olan Adıyaman, sosyal, kültürel, mimari ve gastronomik yapısı, sıcak insanları ile zengin bir mirası taşıyor. Adıyaman’ın dillere destan paranomik manzaralarını dergi, kitap ve sosyal medya dışında da yolunuz düşerse gidip görme fırsatını kaçırmayın. Herkesin gezip görmek istediği bir şehir sizi bekliyor.

Adıyaman İlçeleri

Adıyaman ilinin sınırları içerisinde bulunan başlıca ilçeler;

- Besni

- Gerger

- Çelikhan

- Kahta

- Merkez

- Gölbaşı

- Samsat

- Sincik

- Tut

olarak sayılabilir. Toplamda dokuz adet ilçesi vardır.

Adıyaman Hangi Bölgede?

Adıyaman ilinin büyük bir bölümü, coğrafi bakımdan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Bölgenin Orta Fırat Bölümünde yer alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan on dört ilden birisidir. Tarihi il, 7.871 kilometre yüzölçümüne haizdir. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Kahramanmaraş illeri ile sınır komşusudur. Adıyaman’ın kuzeyinde bulunan Çelikhan ve Gerger ilçelerinin bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesinde, batıda bulunan Besni ve Gölbaşı ilçelerinin bir bölümü ise Akdeniz Bölge sınırları içinde bulunur.

Adıyaman'da Gezilecek ve Tarihi Yerler

Tarihi kent Adıyaman, antik çağlardan günümüze birçok tarihi yapıya ve esere topraklarında açık hava müzesi gibi kucak açmaktadır. Sadece tarihi ve mimari yapılar değil, doğal güzellikleri ve doğanın armağanı doğal oluşumlara ile de etkileyici turistik bir şehirdir. Adıyaman’da gezilecek ve tarihi yerler denildiğinde akla ilk gelenler;

1- Nemrut Dağı: Adıyaman Kahta ilçesinde yer alır. Yüksekliği 2150 metredir. Kommagene kralı tarafından tanrılara ve atalara minnettarlık göstermek amacı ile mezar, kireçtaşından yapılan anıt heykeller Nemrut Dağı yamaçlarına yaptırılmıştır. Milyonlarca yabancı ve yerli turist bu ünlü heykelleri görmek için bölgeye akın etmektedir. Nemrut Dağı, gün doğumu ve batımının da izlenebileceği eşsiz mekanlar arasında. Helenistik dönemin en görkemli eserlerini burada görebilirsiniz.

2- Adıyaman Eskisaray Camii: Adıyaman merkezde bulunur. Köklü bir tarihin ürünüdür. İbrahim Bey tarafından 1638 tarihinde inşa ettirilmiştir. Mihrabı ile dikkat çeken bir mimariyi yansıtır.

3- Cendere Köprüsü: Dünya tarihinin en eski yapılarından biri. Adıyaman’ın turistik yerler listesinin en başlarında bulunuyor. Köprüye ismini veren köprünün üzerine kurulduğu Cendere Çayı’dır. Cendere Köprüsü, Kahta ve Sincik’i birbirine bağlar.

4- Gerger Kalesi: Gerger ilçesinde bulunur. Yüksek bir tepe üzerine kuruludur. Ortaçağdan günümüze varlığını korumuştur. Hitit dönemine ait olduğu sanılmaktadır. M.Ö. 2. Yüzyılda Kommagene İmparatorluğuna mensup Arsemes tarafından kurulduğu bilinir. Aşağı ve yukarı olmak üzere iki bölümden oluşur.

5- Palanlı Mağarası: M.Ö. 4000’li yıllara aittir. Adıyaman’ın yaklaşık 10 kilometre kuzeyinde yer alır. Duvarlarında yalın kontur çizgiler ile meydana getirilen geyik figürleri dikkatleri çeker. Doğal bir mağaradır. Arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Mağaranın bulunduğu vadi, son derece derin ve eşsiz bir doğa harikasıdır.

6- Karakuş Tümülüsü: Karakuş Tümülüs, değerli tarihi eserler arasındadır. Nemrut Milli Parkı’nın sınırları içindedir. Buradaki anıt, Kommagene Kralı 2. Mithridates’in annesi adına dikilmiştir. M.Ö. 1. Yüzyılda dikildiği sanılmaktadır.

7- Adıyaman Müzesi: Kent merkezinde bulunur. Müzenin oluşumu ve faaliyeti 1978 kurtarma kazalarının neticesinde ortaya çıkan tarihi eserlerin toplanması ile başlar. Yaklaşık 25.000 eser sergilenmektedir.

8- Adıyaman Ulu Camii: Adıyaman’ın en büyük ibadethanelerindendir. Dulkadiroğlu Alaü’d- devle’nin yaptırdığı bilinmektedir. Yeniden inşası sebebi ile orijinal mimarisinden uzaklaşmıştır. Yapımında kesme taş kullanılmıştır.