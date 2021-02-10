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Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman), (DHA)-
Haber Giriş: 10.02.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde korona alarmı! Mahalle karantinaya alındı

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde korona alarmı! Mahalle karantinaya alındı
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çelikhan'a bağlı Balıkburnu Mahallesi'nde 17 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Çelikhan Kaymakamlığı'nca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda ilçemizin Balıkburnu Mahallesi karantinaya alındı. Mahalle sakinlerimizin mağduriyet yaşamaması için destekte bulunan ekiplerimiz, hazırlanan ihtiyaç paketlerini tüm hanelere ulaştırdı."

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